В Душанбе покажут фильм об истории Азербайджанской Демократической Республики

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе покажут документальный фильм об истории Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Авеста.



По информации дипломатического представительства Азербайджана, показ документального фильма «Командировка в вечность» состоится 30 октября в 16 часов в киностудии «Таджикфильм».

Как отмечается, показ приурочен к празднованию 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Лента освещает последние дни сложной истории Азербайджанской Демократической Республики, просуществовавшей 23 месяца, и показывает, в каких трудных условиях было принято последнее постановление правительства.

Сценарий фильма создан на основе неизученных до настоящего времени секретных архивных документов.