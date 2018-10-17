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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе покажут фильм об истории Азербайджанской Демократической Республики

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе покажут документальный фильм об истории Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Авеста.

По информации дипломатического представительства Азербайджана, показ документального фильма «Командировка в вечность» состоится 30 октября в 16 часов в киностудии «Таджикфильм».

Как отмечается, показ приурочен к празднованию 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Лента освещает последние дни сложной истории Азербайджанской Демократической Республики, просуществовавшей 23 месяца, и показывает, в каких трудных условиях было принято последнее постановление правительства.

Сценарий фильма создан на основе неизученных до настоящего времени секретных архивных документов.

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