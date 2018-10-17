Турецкие СМИ сообщили, что саудовского журналиста пытали и обезглавили в консульстве в Стамбуле

CA-NEWS (CA) - Саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашогги) пытали в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает турецкая газета Yeni Safak. Она ссылается на изученные журналистам аудиозаписи, по данным издания сделанные во время убийства журналиста.

Турецкая газета Sabah со ссылкой на близкий к следствию источник утверждает, что журналист записал свои пытки и убийство с помощью «умных» часов, которые были синхронизированы с мобильным телефоном и «облаком».

Телеканал CNN со ссылкой на официальный источник в Турции сообщил, что после того, как журналист был убит, его тело было расчленено.

По информации издания, репортер подвергся пыткам: ему сначала отрубили пальцы, а в конце - голову.

В ночь на вторник, 16 октября, следователи турецкой полиции провели обыск в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. За несколько часов до начала обыска аль-Отаиби покинул страну и вылетел в Эр-Рияд. По одной из версий, озвученных в СМИ, тело журналиста могли вывезти в резиденцию консула.

Позже расследование прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Я надеюсь, что мы как можно скорее сможем прийти к выводам, на основе которых мы сформируем разумную позицию, потому что сейчас следствие работает над множеством версий, включая использование ядовитых веществ, которые впоследствии замаскировали, покрыв краской», - сказал он журналистам во вторник.

Незадолго до начала обыска в консульстве американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники передал, что власти Саудовской Аравии готовятся к официальному заявлению, в котором признают, что журналист был «случайно» убит на территории посольства в Турции.

По информации CNN, в Эр-Рияде собираются объяснить, что сотрудники спецслужб намеревались похитить журналиста и вывезти его из Турции, и что смерть наступила «из-за того, что допрос пошел не по плану». Согласно одному из источников, в докладе, скорее всего, будет подчеркнуто, что операция проводилась без разрешения властей, и будет содержаться обещание, что виновные в смерти журналиста понесут наказание. Вместе с тем, другой источник предупредил, что доклад пока не готов, и его содержание может измениться.

Джамаль Хашкаджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post. Он бежал из родной страны, чтобы уберечься от последствий своей критики местных властей. 2 октября он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше не выходил оттуда. Пока нет официальных сведений о его дальнейшей судьбе.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 16 октября срочно прибыл в Саудовскую Аравию. Он встретился с королем Салманом аль-Саудом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, чтобы обсудить судьбу журналиста.

Как сообщает Би-би-си, ожидалось, что Помпео по итогам встречи сделает заявления для прессы, но этого не произошло. Об итогах встречи говорится в коротком пресс-релизе госдепартамента США.

«Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня встретился с королем Саудовской Аравии Салманом в Эр-Рияде. Секретарь поблагодарил короля за поддержание прочных связей между Саудовской Аравией и США. Секретарь и король обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов. Кроме того, секретарь поблагодарил короля за то, что он выступил в поддержку полного, прозрачного и своевременного расследования исчезновения Джамаля Хашогги», - говорится в заявлении.

О необходимости провести расследование и «найти ответы» заявил на встрече с Помпео и наследный принц Мохаммед бин Салман, добавили в госдепартаменте.

Все больше представителей делового мира заявляют о своем отказе принимать участие в международной конференции по инвестициям, которая начнется 23 октября в Эр-Рияде.

Именно на этой конференции наследный принц Мухаммад бин Салман намеревался презентовать свою программу реформ. По последней информации, от участия в конференции отказались главы компаний: HSBC, Credit Suisse, MasterCard, JPMorgan Chase, Blackrock, Blackstone, Ford, Uber, Google. Несколько медиагрупп, включая New York Times, Bloomberg и CNN, также отозвали с конференции своих журналистов, которые должны были участвовать в ней в качестве экспертов.