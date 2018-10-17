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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Электронные сигареты в 30 раз вреднее обычной сигареты, - главный онколог Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Электронные сигареты в 30 раз вреднее обычной сигареты, заявила директор НИИ онкологии и радиологии Министерства здравоохранения Казахстана Диляра Кайдарова на пресс-конференции в Астане.

По ее словам, главную опасность для молодежи представляет недостаточная информированность о вреде электронных сигарет.

«Вы все прекрасно знаете, что курение вызывает рак легкого. Вирус папилломы человека – это доказанный вирус, который вызывает рак шейки матки, вирусы гепатитов В и С вызывают рак печени, наличие хеликобактер пилори вызывает рак желудка. Сегодня есть все методы профилактики. Я думаю, что нашей молодежи сейчас нужно обратить внимание на свое здоровье, перестав курить. Конечно, мы говорили о кальянах, кальяны оказывает даже большее воздействие на легкие, чем курение. А вот в сигаретах IQOS, которые сейчас все используют в дорогих упаковках, имеется пластмасса. Когда сигарета нагревается, кроме сигаретного дыма выделяется еще и пластиковый дым, который в 30 раз вреднее, чем курить просто сигарету», - сказала онколог.

Вместе с тем, она призвала снизить потребление красного мяса и соли.

«Обязательно нужно отрегулировать питание человека. Также мы говорили, что снижение употребления красного мяса может привести к снижению возникновения рака кишечника. Снижение употребления соли может привести к снижению возникновения рака пищевода и рака желудка», - напомнила Д.Кайдарова.

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