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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ежегодно в Казахстане регистрируются около 35 тыс. новых случаев рака

CA-NEWS (KZ) - Ежегодно в Казахстане регистрируются около 35 тыс. новых случаев рака. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщила директор НИИ онкологии и радиологии Министерства здравоохранения республики Диляра Кайдарова.

По ее словам, по состоянию на август 2018 года, на учете в РК состоят 179 тыс. 397 человек.

«Ежегодно в стране регистрируются около 35 тысяч новых случаев рака. В 2017 году выявлено 610 новых случаев злокачественных новообразований у детей. Ежегодно от онкозаболеваний умирают около 15 тысяч человек. Ежегодно выделяется 36 миллиардов тенге на лечение онкологических больных. Еще около 4 миллиардов тенге - на проведение бесплатных онкоскринингов для населения», - рассказала специалист.

Она отметила, что с 2019 года будут дополнительно выделены 35 млрд тенге на улучшение качества оказания медицинских услуг и обновление парка оборудования в онкодиспансерах.

«Основными задачами комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, принятого правительством, являются: развитие профилактики и управление факторами риска, высокоэффективная ранняя диагностика онкологических заболеваний, внедрение интегрированной модели оказания онкологической помощи и развитие цифровизации онкологической помощи, кадрового потенциала и науки», - сказала Д.Кайдарова.

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