Всемирный банк сообщил, что каждый второй человек в мире живет за чертой бедности

CA-NEWS (CA) - Несмотря на снижение уровня бедности, 3,4 млрд жителей планеты борются за удовлетворение базовых потребностей, сообщил в среду, 17 октября Всемирный банк (ВБ) в докладе «Бедность и всеобщее процветание» за последние два года.

Черта бедности в странах с уровнем доходов ниже среднего равна $3,20 в день, в странах с уровнем дохода выше среднего — $5,50 в день. По оценке банка, крайняя нищета определяется жизнью до $1,90 в день.

По данным ВБ, доля людей, живущих в крайней нищете, сокращается: в 1990 году она составляла 36%, а в 2015 - уже 10%. Кроме того, в 40% самых бедных домохозяйств в 70 из 91 исследуемой страны отмечен рост доходов, причем в половине экономик темпы роста были выше среднего. Между тем 26,2%, или 1,9 млрд человек по всему миру в 2015 году жили менее чем на $3.20 в день, а практически у 46% жителей планеты в распоряжении было не больше $5,50 в день. При этом специалисты ВБ сообщают о нехваткеданных о государствах, пострадавших от конфликтов.

ВБ особо отметил 4,7-процентный рост благосостояния 40% беднейших жителей Восточной Азии и Тихоокеанского региона в период между 2010 и 2015 годами. В Южной Азии доля беднейших граждан с 1990 года сократилась на 35% к 2015 году.

Наименьшая доля бедных людей среди развивающихся государств была отмечена в странах Европы и Центральной Азии.