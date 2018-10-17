В керченском колледже сработало взрывное устройство. Следственный комитет России заявил о теракте

CA-NEWS (CA) - В колледже в Керчи (город в восточном Крыму - ред.) сработало взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, сообщает РИА Новости.

Десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

Следственный комитет назвал произошедшее терактом. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами.

Владимиру Путину доложили о случившемся. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в качестве причины взрыва рассматривается и версия теракта.

В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.