РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В керченском колледже сработало взрывное устройство. Следственный комитет России заявил о теракте

CA-NEWS (CA) - В колледже в Керчи (город в восточном Крыму - ред.) сработало взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, сообщает РИА Новости.

Десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

Следственный комитет назвал произошедшее терактом. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами.

Владимиру Путину доложили о случившемся. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в качестве причины взрыва рассматривается и версия теракта.

В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.

print
  • В Москве готовится открытие памятника первому президенту Узбекистана
  • В Монголии открылась новая лаборатория по определению качества драгоценных металлов
  • В Казахстане проданы около 450 объектов приватизации
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×