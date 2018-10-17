При взрыве в керченском колледже пострадали в основном дети. Число жертв теракта выросло до 13

CA-NEWS (CA) - Большинство пострадавших от взрыва в Керчи (город в восточном Крыму — ред.) были учащимися колледжа, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Это учащиеся, да, в основном пострадали дети», - сказала они «Интерфаксу».

По ее словам, подтверждается информация о том, что произошел взрыв и о том, что результате взрыва есть 10 погибших и 50 пострадавших.

«Все возможное, и медицина катастроф, и вся скорая помощь, которая возможна, туда направлена, глава республики туда выехал по моим сведениям», - сказала Лубина.

Число жертв теракта увеличилось до 13 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. «На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются», - сказала Петренко в среду.

Ранее сообщалось, что в результате срабатывания в среду в политехническом колледже в Керчи взрывного устройства погибло 10 человек, еще порядка 50 пострадали, большинство из них - дети. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

По предварительным данным СК, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.