При взрыве в керченском колледже пострадали в основном дети. Число жертв теракта выросло до 13

- Азия и мир, происшествия
- 17:46, 17 октября 2018
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|Предыстория: В керченском колледже сработало взрывное устройство. Следственный комитет России заявил о теракте
CA-NEWS (CA) - Большинство пострадавших от взрыва в Керчи (город в восточном Крыму — ред.) были учащимися колледжа, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.
«Это учащиеся, да, в основном пострадали дети», - сказала они «Интерфаксу».
По ее словам, подтверждается информация о том, что произошел взрыв и о том, что результате взрыва есть 10 погибших и 50 пострадавших.
«Все возможное, и медицина катастроф, и вся скорая помощь, которая возможна, туда направлена, глава республики туда выехал по моим сведениям», - сказала Лубина.
Число жертв теракта увеличилось до 13 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. «На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются», - сказала Петренко в среду.
Ранее сообщалось, что в результате срабатывания в среду в политехническом колледже в Керчи взрывного устройства погибло 10 человек, еще порядка 50 пострадали, большинство из них - дети. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
По предварительным данным СК, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.