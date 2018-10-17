Назарбаев рассказал об итогах официального визита в Финляндию

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об итогах официального визита в Финляндию.

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая перед журналистами, глава государства поблагодарил президента Финляндии за теплый прием и отметил, что за 26 лет двустороннего сотрудничества отношения между странами достигли высокого уровня партнерства.

«Сегодня мы в доверительной атмосфере подробно и обстоятельно обсудили состояние и перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Казахстан и Финляндия разделяют общие принципы и подходы в решении наиболее актуальных проблем региональной и международной политики», - сказал он.

В контексте предстоящего председательствования Финляндии в Европейском Союзе президент выразил надежду на активное содействие финской стороны процессу углубления диалога в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС.

Н.Назарбаев также остановился на результатах состоявшихся переговоров и указал на заинтересованность финских партнеров в развитии двусторонних экономических связей.

«Мы договорились повысить эффективность казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также ускорить запуск созданных в ее рамках рабочих групп в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и образование. Мы также обсудили новые возможности присутствия финского капитала и технологий в проектах по модернизации казахстанской экономики», - отметил он.

Говоря о преимуществах географического расположения Казахстана, глава республики указал на новые открывающиеся перспективы для развития экспортного потенциала Суоми и повышения конкурентоспособности финской экономики.

«Запуск двух железнодорожных маршрутов с участием логистических компаний Казахстана и Финляндии открывает предпосылки для создания между нашими странами транзитно-транспортного альянса», - сказал Н.Назарбаев.

В завершение он выразил уверенность, что состоявшийся визит послужит дальнейшему укреплению и расширению партнерства на благо народов двух стран.

Отмечается, что по итогам визита были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергии и зеленой экономики между Министерством энергетики РК, Министерством по экономическим вопросам и занятости ФР и Министерством окружающей среды ФР.

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Министерством транспорта и коммуникаций ФР.