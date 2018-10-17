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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы СБ Узбекистана и России обсудили ситуацию в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Секретарь Совбеза при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и его российский коллега Николай Патрушев рассмотрели широкий круг вопросов узбекско-российского сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

При встрече обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества, пути решения проблем в миграционной сфере, а также вопросы обеспечения безопасности информационной инфраструктуры и реагирования на компьютерные инциденты. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии.

Махмудов и Патрушев также подвели итоги прошедших сегодня узбекско-российских консультаций по безопасности.

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