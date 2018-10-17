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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших в колледже в Керчи увеличилось до 19 человек
Предыстория: В керченском колледже сработало взрывное устройство. Следственный комитет России заявил о теракте

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи выросло до 19 человек.

«Подтверждаю, 19 погибших», - сказал «Интерфаксу» директор крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

В среду 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Тело злоумышленника было найдено в здании. Им оказался один из учащихся колледжа, он покончил с собой. В больницах находятся десятки пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», однако затем дело было переквалифицировано по статье «Убийство».

Главное управление МЧС по республике Крым объявило о чрезвычайной ситуации. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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