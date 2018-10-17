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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Следственный комитет России назвал имя злоумышленника, напавшего на керченский колледж
Предыстория: Число погибших в теракте колледже в Керчи увеличилось до 19 человек

CA-NEWS (CA) - Устроивший стрельбу и взрыв в керченском колледже молодой человек оказался студентом 4-го курса заведения 18-летним Владиславом Росляковым, он покончил с собой, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье», - сказала Петренко в среду «Интерфаксу».

«Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», - сказала представитель СК.

Днем 17 октября в колледже в Керчи произошел взрыв. По данным СКР, погибли 17 человек, глава Крыма Сергей Аксенов говорил о 18 жертвах. Несколько десятков человек госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», однако затем дело было переквалифицировано по статье «Убийство».

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