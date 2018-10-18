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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия отрицает слухи о заинтересованности «Роснефти» вступить на их рынок

CA-NEWS (MNG) - Ранее неподтвержденные источники утверждали, что российская нефтегазовая компания «Роснефть» выразила заинтересованность во вступлении на монгольский рынок из-за более высоких цен на топливо. Однако министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Д.Сумиабазар отклонил данное заявлении на заседании парламентского комитета по экономическим вопросам, прошедшее 17 октября, передает news.mn.

По словам министра, в настоящее время в Монголии имеется 107 тысяч тонн запасов топлива. Монголия полностью зависит от импорта топлива. В прошлом году страна импортировала 1,49 млн нефтепродуктов; 94% из России.

«Эта экономическая зависимость изменится в ближайшем будущем, когда откроется первый нефтеперерабатывающий завод в стране», - заключил министр Монголии.

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