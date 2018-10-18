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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Южнокорейский магазин в Монголии обвиняют в продаже просроченной продукции, общая сумма которых $8,6 тысяч

CA-NEWS (MNG) - Недавно южнокорейские сети супермаркетов, такие как CU, Lemon, Lotte, K Circle и Hanaro Mart, открыли магазины в Улан-Баторе. В Монголии число людей в возрасте до 35 лет составляет 65 процентов от общей численности населения и имеет положительное отношение к южнокорейским фирма. Тем не менее, один из них, Hanaro Mart был пойман на продажи продуктов питания с истекшим сроком годности и изменении квитанций с целью скрыть даты, сообщает news.mn.

17 октября департамент профессиональной инспекции (MPID) провел пресс-конференцию по этому вопросу. После получения жалоб от общественности на продажу продуктов с истекшим сроком действия, MPID провела тщательную проверку в Hanaro Mart. Должностные лица изъяли 1541 устаревшую и переполненную продукцию стоимостью 22 млн тугриков ($8,6 тысяч) и поместила печать на 11 млн 648 тысяч продукции, рецепты которой были изменены.

Согласно MPID, Mart также продавал продукты, которые не были зарегистрированы.

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