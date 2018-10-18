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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Кулябе похитили 70 метров телефонных проводов. Подозреваемый задержан

CA-NEWS (TJ) - Житель города Куляба задержан сотрудниками милиции по подозрению в краже 70м кабеля для телефонной связи, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

В ОМВД Куляба поступило письменное заявление руководства филиала ОАО «Точиктелеком».

В заявлении отмечалось, что в мае текущего года на территории махали Борбад города Куляба, неизвестные похитили 70 метров телефонного провода на общую сумму 13,8 тыс. сомони ($1400).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данной кражи был задержан 28-летний местный житель.

По данному факту проводится соответствующее расследование.

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