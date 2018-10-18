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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спецслужбы стран ШОС обсудят в Бишкеке тему мониторинга Интернета для борьбы с терроризмом

CA-NEWS (TJ) - Спецслужбы стран ШОС обсудят возможности мониторинга интернета для выявления террористических угроз. Этот вопрос будет обсуждаться на 33-ем заседании Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, которое пройдет в Бишкеке, сообщили ТАСС в его оргкомитете.

В заседании Совета РАТС ШОС примут участие делегации спецслужб Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники заседания обсудят вопросы мониторинга возникающих угроз террористического, сепаратистского и экстремистского характера в глобальном информационном пространстве, а также план работы совместной рабочей группы экспертов для выработки предложений по выявлению, предупреждению и пресечению использования Интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Отдельно на заседании будет поднята тема сотрудничества компетентных органов ШОС по противодействию средствам обхода блокировок интернет-ресурсов, используемых в экстремистских целях.

Кроме того, участники заседания обсудят взаимодействие в обеспечении антитеррористической защиты критически важных объектов и мест массового пребывания людей, а также реагирования на террористические угрозы. Также на Совете РАТС ШОС заслушают доклад о реализации совместных мер по противодействию вызовам и угрозам, исходящим от религиозных течений экстремистской направленности.

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