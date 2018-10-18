Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину в связи с инцидентом в Керчинском колледже
- Таджикистан, политика
- 12:22, 18 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - 18 октября президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Текст телеграмму приводит пресс-служба президента:
«Уважаемый Владимир Владимирович,
С чувством глубокого сопереживания воспринял трагическую весть о гибели и получении ранения людей в результате ужасающего акта насилия в Политехническом колледже города Керчь.
Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
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