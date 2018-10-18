Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину в связи с инцидентом в Керчинском колледже

CA-NEWS (TJ) - 18 октября президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Текст телеграмму приводит пресс-служба президента:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

С чувством глубокого сопереживания воспринял трагическую весть о гибели и получении ранения людей в результате ужасающего акта насилия в Политехническом колледже города Керчь.

Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».