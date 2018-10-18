ИГ обосновываются на севере Афганистана вплотную к Центральной Азии, - глава МИД РФ

CA-NEWS (KG) - Боевики террористической группировки «Исламское государство» обосновываются на севере Афганистана вплотную к союзникам и партнерам России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT France и изданиям Paris Match и Le Figaro.

«У нас все чаще появляются факты, что американцы перевозят игиловцев в Ирак и Афганистан. Это тревожные факты. Мы запросили соответствующие международные структуры и американцев. Нас это тревожит, поскольку вписывается в имеющиеся подозрения многих аналитиков о том, что Афганистан хотят превратить в новый плацдарм ИГИЛ», - отметил он.

«Особенно игиловцы обосновываются на севере. Это вплотную к Центральной Азии, к нашим союзникам и стратегическим партнерам. Это серьезнейший вопрос. Мы будем добиваться, чтобы здесь была полная ясность», - подчеркнул Лавров.