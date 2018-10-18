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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде приводят в порядок ливневую канализацию и водопровод

CA-NEWS (TM) - В 6 микрорайоне Ашхабада идут работы по ремонту проезжей части, тротуаров, водопроводных сетей и канализации, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Подобные работы здесь уже проводились летом 2017 года накануне Азиатских игр. Но тогда ремонт велся в авральном режиме и был завершен с большими недоделками.

По словам местных жителей, все это время у них плохо функционировал водопровод, а из-за недоработанной ливневой канализации и выбоинах на тротуарах и дорогах, после дождей скапливались огромные лужи.

Напомним, что после того как в мае 2018 года в результате проливных дождей были затоплены многие районы столицы, президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Дадебаю Амангельдиеву построить новые и доработать прежние ливневки.

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