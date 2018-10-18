В Казахстане задержаны граждане Узбекистана, пытавшиеся вывезти контрабанду и незадекларированные деньги

CA-NEWS (KZ) - Пограничники Казахстана задержали двух граждан Узбекистана, пытавшихся вывезти из страны контрабанду и незадекларированные деньги.

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы Комитета нацбезопасности РК, пограничники отделения погранконтроля «Казыгурт авто» Сарыагашского отряда на досмотровой площадке в выездном направлении при досмотре совместно с таможенной службой автомобиля «Лексус 570», у водителя, гражданина РУз, выявили незадекларированную денежную сумму в размере $40,1 тыс.

Еще один узбекистанец пытался незаконным путем вывезти из страны незадекларированный груз на сумму 5,4 млн тенге (449 газовых счетчиков).

Он был задержан во время досмотра пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Рыбачий – Ташкент», пограничным нарядом отделения пограничного контроля «Сарыагаш железнодорожный» Сарыагашского пограничного отряда.