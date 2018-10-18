Нарынский театр отправился в Узбекистан, в планах – мировое турне

CA-NEWS (UZ) - Труппа Нарынского музыкально-драматического театра выехала на гастроли в Ташкент. Это региональное учреждение культуры, после распада СССР испытывавшее серьезные проблемы, с 2018 года начало выезжать с постановками за рубеж.

При этом актеры признаются, что «это помогает вдохновиться на новую работу», а местные театралы не скрывают, что «проснулся интерес к новым спектаклям».

По программе артисты Нарынского драматического театра 16 и 17 октября должны были представить в Национальном драматическом театре Узбекистана постановку «Маң» (в переводе «Зомби» –​ прим. ред.).

Заместитель директора театра Аида Кетирбаева говорит, что труппа получила из соседнего государства приглашение на участие в специальных мероприятиях по случаю 90-летнего юбилея народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. "Для нашей поездки в Ташкент из президентского фонда специально было выделено 120 тысяч сомов (более 1700 долларов). Помимо актеров в составе группы также отправился и наш звукорежиссер, всего 25 человек", - говорит она.

Актер этого театра Канат Мамырканов говорит, что после Ташкента труппа планирует отправиться в несколько российских городов. "Предстоят поездки в Татарстан, город Альчик в Кабардино-Балкарии и в Москву. А после этого попытаемся съездить в Лондон. Этот наш спектакль, действительно, получился хорошим", - добавил он.

«Я особо отметил бы Нарынский театр. В последние 20 лет ситуация там была очень сложной. Об этом знают все. Но радует, что они буквально за год смогли вернуть былое величие и установили высокую планку достижений»​, – говорит председатель Ассоциации театральных деятелей Жаныш Кулмамбетов.

Автором спектакля «Маң», уже получившем признание на международном фестивале, является кыргызстанский писатель Султан Раев. Данная постановка была осуществлена как сложная, философская интерпретация романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». На VI международном театральном фестивале SAMGAU в Астане этот спектакль был признан лучшим.​