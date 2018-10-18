Россия передала Монголии военное имущество на $13 млн

CA-NEWS (MNG) - Россия передала Монголии военно-технического имущества более чем на $13 млн, передает EaDaily. Это является знаковым событием в двухсторонних отношениях. Об этом заявил 18 октября, на церемонии в Улан-Баторе министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Убежден, что средства наземного аэродромного обслуживания общего применения расширят возможности монгольских Вооруженных сил и, в частности, национальных Воздушных войск», — сказал он. По словам Шойгу, российская сторона выражает готовность и дальше развивать двусторонние связи и укреплять российско- монгольский доверительный диалог.

Министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд рассказал, что Шойгу в ходе своего официального визита «передает технику наземного обслуживания, аэродромного оборудования управления полетами, которые поставляются министерством обороны РA для Вооруженных сил Монголии на безвозмездной основе». От имени министерства обороны и монгольской армии Энхболд выразил Шойгу благодарность.

По словам монгольского военачальника, с получением имущества из РФ военный аэродром «Налайх» становится способным принимать новые типы самолетов и проводить их наземное обслуживание. «Заверяю Вас, господин министр, что наши авиаторы грамотно овладеют этими машинами, и полученное оборудование будет использоваться долго», — сказал, обращаясь к Шойгу, Энхболд.

Он также отметил, что многие монгольские военнослужащие обучаются в российских академиях и других вузах министерства обороны РФ по различным специальностям.



