РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданин Таджикистана пытался продать пистолет Beretta сотруднику СБУ в Киеве за $5,5 тысяч

CA-NEWS (TJ) - 26-летний гражданин Таджикистана был арестован в Украине по обвинению в незаконной продажи оружия. Прокуратура Киева сообщает, что задержанный разыскивается в Таджикистане за членство в террористической организации ИГИЛ. Он продал в Киеве пистолет марки "Beretta" с 19 боеприпасами за 5500 долларов. Покупателем оказался сотрудник СБУ под прикрытием.

Имя задержанного не сообщается. Но как отмечает прокуратура столицы Украины, подозреваемый был задержан во время одной из оперативных закупок. Как выяснилось, задержанный находился на территории Украины незаконно - ранее он был депортирован из Турции в Молдову по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство".

print
  • В Таджикистане двоюродный брат убитого генерала-оппозиционера Назарзоды умер в тюрьме
  • В МИД Казахстана прокомментировали обвинения в адрес посла в Узбекистане
  • Назарбаев встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×