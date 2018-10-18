Гражданин Таджикистана пытался продать пистолет Beretta сотруднику СБУ в Киеве за $5,5 тысяч

CA-NEWS (TJ) - 26-летний гражданин Таджикистана был арестован в Украине по обвинению в незаконной продажи оружия. Прокуратура Киева сообщает, что задержанный разыскивается в Таджикистане за членство в террористической организации ИГИЛ. Он продал в Киеве пистолет марки "Beretta" с 19 боеприпасами за 5500 долларов. Покупателем оказался сотрудник СБУ под прикрытием.



Имя задержанного не сообщается. Но как отмечает прокуратура столицы Украины, подозреваемый был задержан во время одной из оперативных закупок. Как выяснилось, задержанный находился на территории Украины незаконно - ранее он был депортирован из Турции в Молдову по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство".