На реализацию поручений Назарбаева Минфин Казахстана выделит $3,51 млрд

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана на 3 года предусмотрело 1 трлн 288 млрд тенге ($3,51 млрд) для реализацию поручений президента Нурсултана Назарбаева, озвученных 5 октября.

Как сказал глава ведомства Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве, из республиканского бюджета будет выделено 966,1 млрд тенге ($2,6 млрд) в течение 3 лет (на 2019 год - 324,6 млрд тенге, на 2020 год - 344,6 млрд тенге, на 2021 год - 296,9 млрд тенге).

По его словам, средства будут направлены на повышение размера минимальной заработной платы (288,9 млрд тенге ($787 млн) за три года), 85,8 млрд тенге - непосредственно для повышения заработных плат 275 тыс. гражданских служащих, 10,4 млрд тенге - на компенсацию потерь доходной части регионов в связи с увеличением налогового вычета.

На развитие обрабатывающей промышленности и экспорта будет направлено свыше 500 млрд тенге ($1,4 млрд) за 3 года, из которых 322 млрд тенге - повторное использование ранее выделенных из Национального фонда и республиканского бюджета средств.

На развитие малого и среднего бизнеса предусмотрено 90 млрд тенге ($245 млн), на развитие агропромышленного комплекса - 300 млрд тенге ($817 млн) за три года.

По данным министра, в ближайшие 5 лет по госпрограмме «Нурлы жер» планируется построить более 650 тыс жилищ (76,6 млн кв.м), что обеспечит жильем порядка 2 млн граждан.

В рамках программы «7-20-25» в ближайшие 5 лет более 100 тыс. семей смогут приобрести жилье.

Дополнительно, на увеличение строительства арендного жилья в течение 3 лет будет выделено 30 млрд тенге, что позволит улучшить жилищные условия для более 250 тысяч семей.

На строительство объектов образования – регионам, испытывающим наибольший дефицит ученических мест, а также для решения проблем с трехсменными и аварийными школами с бюджета будет выделено 50 млрд тенге за три года.

В рамках обеспечения детской безопасности, а также усиления работы школьных психологов будет выделено 16,8 млрд тенге или по 5,6 млрд тенге ежегодно.