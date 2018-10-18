В Узбекистане экспортеров фруктов и овощей объединят в ассоциацию‍

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана 17 октября подписал постановление, предусматривающее повышение эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки. Текст акта размещен на УзА.

Согласно документу, механизм экспорта плодоовощной продукции в стране значительно упрощен. Во-первых, юридические лица теперь могут экспортировать ее без предоплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков.

Во-вторых, не обеспечившие своевременное поступление выручки от экспорта организации попадут в Реестр недобросовестных экспортеров плодоовощной продукции. К ним будет применяться требование по получению 100-процентной предоплаты при ее экспорте.

В-третьих, субъекты предпринимательства вправе экспортировать плоды и овощи без лицензии на оптовую торговлю. Напомним, ее планируют полностью отменить. Индивидуальные предприниматели с выручки, поступившей от экспорта плодоовощной продукции, должны будут уплачивать ЕНП.

В-четвертых, экспортируемая плодоовощная продукция, не подлежит таможенному досмотру, кроме случаев выявления признаков риска нарушения таможенного законодательства. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, а также незаконное перемещение товаров через таможенную границу несет экспортер.

В-пятых, субъекты предпринимательства могут сооружать легкие конструкции на предоставленных им земельных участках для строительства объектов инфраструктуры по орошению, заготовке и хранению плодоовощной продукции непосредственно в местах ее производства. Конкретный порядок утвердят позже.

Министерство внешней торговли будет координировать экспорт плодов и овощей, помогать экспортерам в поиске рынков сбыта, проводить с ними ежемесячные встречи. Экспортеры и производители плодоовощной продукции объединятся в Ассоциацию экспортеров плодоовощной продукции Узбекистана. В этом им помогут ТПП, Минюст и бизнес-омбудсман.

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