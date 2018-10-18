«Налоговая амнистия» для малого и среднего бизнеса будет проведена в Казахстане в 2019 году

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 января 2019 года будет проведена «налоговая амнистия» для малого и среднего бизнеса. Об этом 18 октября на пресс-конференции в правительстве сообщил министр финансов Алихан Смаилов.

По его словам, ведомство разрабатывает соответствующие законодательные нормы по повышению порога уголовной ответственности по налоговым правонарушениям для юридических лиц (ст. 245 УК) с 20 тысяч месячных расчетных показателей (48,1 млн тенге) до 50 тысяч МРП (120,2 млн тенге).

По реабилитации и банкротству будет продолжена работа по возврату в экономический оборот активов, замороженных в процедурах реабилитации и банкротства.