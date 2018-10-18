Минобороны Казахстана создаст единый банк геопространственной информации

CA-NEWS (KZ) - Руководство Министерства обороны Казахстана приняло решение создать геоинформационную платформу специального назначения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данный проект, объединяя в единый формат большой массив картографических и других геопространственных данных, инфраструктурных сведений станет базовой платформой информационных систем поддержки принятия решений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Реализация проекта позволит обеспечить командиров всех степеней объективной и оперативной геопространственной информацией, повысить оперативность принимаемых решений за счет сокращения времени на сбор информации о местности, на ее оценку и доведение до войск актуальных геопространственных данных.

В рамках данного проекта будет сформирована информационная компонента – Единый банк геопространственной информации, который основан на интеграции конвертированных в единый формат цифровых картографических данных и данных аэрокосмической съемки.