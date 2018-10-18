В Согде задержан лже-антикоррупционер, который брал деньги для «раскрытия коррупционных преступлений»

CA-NEWS (TJ) - Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщает о задержании лже-сотрудника антикоррупционного ведомства.

Житель города Истаравшана Джалолов Ф.Д решил «подработать», представляясь сотрудником Управления Агентства по борьбе с коррупцией по Согдийской области. Таким образом, Ф. Д., войдя в доверие жителя района Деватшич Шукурова Ш.И, попросил у него исполнить свой гражданский долг и оказать ему «содействие в раскрытии коррупционных преступлений».

Далее, якобы в оперативных целях, для раскрытия коррупционных преступлений в январе-феврале текущего года Ф.Д. взял у Ш.Ш, в общей сложности 12 тыс. сомони ($1300), которые потратил на свои нужды

По данному факту в отношении Ф.Д возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.3 (Мошенничество) УК РТ, ведется следствие, отмечается в сообщении антикоррупционного ведомства.