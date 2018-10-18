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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана провёл встречу с главой «Çalik Holding»

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл встречу с председателем совета управляющих группы компаний «Çalik Holding» Ахметом Чалыком, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего взаимодействия в различных областях. Обсуждались возможности расширения деловых связей, в том числе с учётом намеченных планов по комплексной модернизации электроэнергетической инфраструктуры Туркменистана, увеличению объёмов экспорта туркменской электроэнергии. Руководитель «Çalik Holding» также проинформировал главу государства о ходе работ по выводу на проектную мощность завода по производству карбамида в городе Гарабогаз и продвижении ряда других совместных проектов, в том числе строительства в Ашхабаде Международного лечебно-косметологического центра.

В завершение встречи, высказавГурбангулы Бердымухамедову признательность за возможность в личной беседе обсудить приоритетные вопросы и актуальные направления сотрудничества, Ахмет Чалык подчеркнул, что компания «Çalik Holding» высоко ценит оказываемое ей доверие и будет и впредь ответственно подходить к выполнению партнёрских обязательств.

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