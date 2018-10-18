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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сергей Шойгу награжден орденом боевого красного знамени Монголии

CA-NEWS (MNG) - 18 октября в Госрезиденции Улан-Баторе состоялась церемония вручения ордена Боевого Красного Знамени Монголии министру обороны Российской Федерации С.К.Шойгу, который находится с официальным визитом в столице, сообщает Montsame.

Спикер М.Энхболд зачитал указ президента Монголии Х.Баттулга о награждении министра С.К.Шойгу орденом Боевого Красного Знамени, где упоминается его вклад в развитие дружественных отношений и сотрудничества в сфере обороны между Монголией и Российской Федерацией и укрепление вооруженных сил Монголии.

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