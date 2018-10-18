В США число жертв урагана Майкл достигло 33 человек

CA-NEWS (CA) - Жертвами урагана Майкл, который обрушился на юго-восточное побережье США, стали 33 человека, сообщает USA Today.

Как отмечает издание, большинство жертв обнаружили во Флориде — 23. Еще 10 человек погибли в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Джорджия.

Ураган полностью разрушил боле 4 тысяч домов, а 15 тысяч домов повреждены. Спасатели эвакуировали более 16 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана Майкл в США выросло до 29 человек.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям.