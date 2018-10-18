В США число жертв урагана Майкл достигло 33 человек
- Азия и мир, происшествия
- 14:33, 18 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Жертвами урагана Майкл, который обрушился на юго-восточное побережье США, стали 33 человека, сообщает USA Today.
Как отмечает издание, большинство жертв обнаружили во Флориде — 23. Еще 10 человек погибли в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Джорджия.
Ураган полностью разрушил боле 4 тысяч домов, а 15 тысяч домов повреждены. Спасатели эвакуировали более 16 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что число жертв урагана Майкл в США выросло до 29 человек.
Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям.
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