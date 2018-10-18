В туркменских городах из-за хлопка ограничили время работы местных базаров

CA-NEWS (TM) - С 16 октября в городах Бабадайхан и Теджен Ахалского велаята местные власти значительно ограничили время работы центральных базаров. Отныне и вплоть до завершения хлопкоуборочной страды рынки будут функционировать с 16:00 до 22:00, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на местные источники.

Мера принята в связи с тем, что горожане «должны собирать хлопок». Ограничение также коснулось частных и государственных магазинов, расположенных близ базаров.

Продавцы скоропортящихся продуктов пытаются найти возможность реализовать молоко, сметану, яйца, а также свежие фрукты и овощи. Они организовывают торговлю с земли, чтобы быстро, при приближении сотрудника полиции, подхватиться и ретироваться. Многие ходят по частным дворам и предлагают жильцам продукты.

Ограничение работы рынков и базаров в период хлопкоуборочной кампании происходит повсюду в Туркменистане. В Фарабском этрапе, например, бывали случаи, когда на ворота местного базара вешали замки, тем самым заставляя людей ехать на хлопок, но продавцы ломали замки и начинали торговлю. Последние годы базары не закрываются, но время их работы ограничивается.