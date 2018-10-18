Казахстан и Египет возобновят реконструкцию мечети Султана Бейбарса, возведенной в Каире в XIII веке

CA-NEWS (KZ) - В Каире началась реконструкция мечети Султана Бейбарса, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

По словам министра по делам древностей Египта Халед аль-Анани, археологические и архитектурные исследования, подземные работы и возведение фундамента завершены. В дальнейшем будет предусмотрена реконструкция купольных помещений, коридоров, башен, центральной площади и наружных стен. Технический надзор будет осуществляться специальной комиссией, созданной египетскими археологами и историками. Эта комиссия заявила, что во внутренних колоннах вместо ранее использованного красного кирпича будет использован высококачественный гранит, более похожий на оригинал.

Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев выразил удовлетворение возобновлением реставрационных работ в мечети Султана Бейбарса.

«Мы высоко ценим заботу египетского руководства по сохранению нашего общего наследия. Уверен, что этот исторический памятник, принадлежащий эпохе великого Султана Бейбарса, превратившего Египет в центр мусульманского мира и столицу Аббасидского халифата, будет в скором времени восстановлен и станет еще одним символом особой роли и авторитета Египта в мусульманском мире и на Ближнем Востоке», - сказал он.

Отмечается, что общая стоимость мечети составляет $12 млн. Для ее реконструкции Казахстан выделил $4,5 млн, Египет направил 100 миллионов египетских фунтов (около $5,6 млн).

Предполагается, что реконструкция мечети будет завершена через 1,5 года.

Мечеть была возведена в 1267 году. Ее площадь достигает 10 тыс. кв.м. В 2007 году Казахстан и Египет договорились о реставрации мечети. Однако работы так и не были выполнены.

Аз-Захир Бейбарс аль-Бундукдари (1223 или 1225 - 1 июля 1277) — мамлюкский султан Египта и Сирии (1260—1277) из династии Бахритов. Наиболее значительные успехи в отражении агрессии Иранского ильханата и крестоносцев Запада были достигнуты при султане Бейбарсе, выдающемся полководце Ближнего Востока, который получил в народе, прозвище Абуль-Футух, то есть «Отец побед». Также известен как Бейбарс I.

Бейбарс находился на престоле 17 лет. Им было сделано многое для того, чтобы превратить Египет в могущественную державу. Строились каналы и судостроительные верфи, военные укрепления на границах страны, дворцы, и мечети в Каире, развивались ремесла, земледелие, науки, торговля, искусство. Известен успешными войнами в Палестине и Сирии против монгольских ильханов Ирана и европейских крестоносцев.

Египетский историк Аль-Макризи пишет, что Бейбарс из племени беришей, который в настоящее время живет в западной части Казахстана.