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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане рассказали о причинах отключения электроэнергии в регионах

CA-NEWS (TJ) - Представители госэнергохолдинга "Барки точик" объяснили, с чем связано отключение электроэнергии в некоторых регионах Таджикистана, сообщает ТаджикТА.

В компании опровергли слухи о введении энерголимита, отметив, что отключения электроэнергии, которые вот уже почти месяц осуществляются в некоторых регионах страны, связаны с профилактическими работами по подготовке к зимнему периоду.

Отмечается, что они проводятся на линиях электропередачи, электрических подстанциях и других видах электрооборудования.

При этом, в этом году введение ограничения на подачу электроэнергии в стране не предусмотрено за исключением каких-либо аварий, которые могут происходить на линиях электропередачи.

Напомним, с 1 ноября жителей Таджикистана ожидают новые тарифы на электроэнергию - за один киловатт в час гражданам придется платить 19,37 дирам, хотя прежде за услугу население платило 16,85 дирам.

В Госэнергохолдинге подобное повышение объяснили тем, что обслуживание энергосистемы страны, а также реконструкция существующих малых, средних и крупных ГЭС требует немалых средств, которых стало недостаточно.

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