Страны ШОС за год задержали более 150 человек, разыскиваемых за терроризм

CA-NEWS (KG) - Спецслужбы стран ШОС на год задержали и экстрадировали более 150 человек, объявленнных в розыск за терроризм, сообщил директор Антитеррористического центра ГКНБ Кыргызстана Асылбек Кожобеков, передает «Интерфакс».

«Совместными усилиями компетентных органов Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана во второй половине 2017 года и в первом полугодии 2018 года установлены, задержаны и экстрадированы более 150 граждан, находящихся в розыске по линии борьбы с терроризмом», - сказал Кожобеков, открывая 33-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Он добавил, что в последние годы спецслужбами предотвращено большое количество терактов на пространстве ШОС, нанесен серьезный урон террористическим группировкам.

По словам Кожобекова, компетентные органы государств-членов ШОС обеспечивают надлежащий обмен информацией о деятельности международных террористов из «Исламского государства», «Джабхат ан-Нусра», «Хизб ут-Тахрир», «Исламского движения восточного Туркестана».