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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане птичьего гриппа нет, поэтому Кыргызстан снял запрет на ввоз куриного мяса из республики, - президент Ассоциации яичных производителей РК
Предыстория: Казахстан ввел запрет на ввоз мясной продукции 5 предприятий Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане птичьего гриппа нет, заявил на пресс-конференции в Астане президент Ассоциации яичных производителей РК Максим Божко.

По его словам, в республике ситуация по птичьему гриппу на данный момент под контролем. Птицеводческие хозяйства страны совместно с санитарно-эпидемиологическими службами на постоянной основе проводят профилактические меры.

«Промышленные птицефабрики Казахстана являются закрытыми предприятиями с жестким санитарным контролем, где максимально внедряются меры по обеспечению биобезопасности. Птица содержится в закрытых зданиях с собственным микроклиматом, комбикорма подвергаются термической обработке. Контакт с дикой перелетной птицей исключен. Яйцо и мясо птицы, производимые в Казахстане, безопасны для употребления», - сказал специалист.

Он отметил, что благодаря тому, что Министерство сельского хозяйства ввело ограничение на импорт продукции птицеводства с российских фабрик, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, эпидемия у соседей на казахстанских производителях никак не отразилась.

М.Божко также сообщил, что Кыргызстан снял запрет на ввоз казахстанского куриного мяса после оперативного вмешательства ведомства.

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