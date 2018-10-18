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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Согдийской области на мужчину, избившего свою жену, возбуждено уголовное дело

CA-NEWS (TJ) - Житель Аштского района Согдийской области задержан сотрудниками милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда своей жене, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

В указанном преступлении подозревается 29-летний житель Ашта, избивший свою супругу. Было установлено, что подозреваемый, 10 октября текущего года встретил на землях поселка Шайдон свою 19-летнюю супругу. Между мужем и женой произошел конфликт, в ходе которого мужчина сильно избил супругу.

Женщина была доставлена в больницу я тяжелыми увечьями, а мужчина задержан сотрудниками милиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 110 ч.1 УК РТ, ведется следствие, отмечается в сообщении.

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