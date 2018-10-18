РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан

CA-NEWS (TM) - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл с визитом в Азербайджан. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы МИД Азербайджанской Республики.

«Целью визита главы МИД Туркменистана является участие в двусторонних консультациях между министерствами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана», - говорится в сообщении.

Других подробностей визита не приводится.

print
  • Депутаты отправятся в регионы Казахстана
  • В Душанбе покажут фильм об истории Азербайджанской Демократической Республики
  • ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о сексуальной ориентации Гитлера
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×