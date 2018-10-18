Глава МИД Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан

CA-NEWS (TM) - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл с визитом в Азербайджан. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы МИД Азербайджанской Республики.

«Целью визита главы МИД Туркменистана является участие в двусторонних консультациях между министерствами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана», - говорится в сообщении.

Других подробностей визита не приводится.