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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 октября встретился с королем Бельгии Филиппом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Бельгию связывают давние дружеские отношения, основанные на взаимном понимании и уважении.

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