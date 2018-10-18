Назарбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 октября встретился с королем Бельгии Филиппом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Бельгию связывают давние дружеские отношения, основанные на взаимном понимании и уважении.