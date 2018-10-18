Задержанный племянник одного из неформальных лидеров ГБАО освобожден из под стражи

CA-NEWS (TJ) - Абдурахмон Аёмбеков, племянник Толиба Аёмбекова, одного из неформальных лидеров ГБАО, который вместе с четырьмя другими молодыми людьми был задержан за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, позже был освобождён, передает Радио Озоди.

По областному телевидению ГБАО сообщалось, что инцидент произошел 15 октября на посту Бидур Шугнанского района: пятеро молодых людей не подчинились требованиям представителей властей и оказали им сопротивление, за что были задержаны.

В сюжете сообщалось, что водитель автомашины «Жигули» не подчинился требованию остановиться и хотел развернуться в другую сторону, но в это время сотрудник ГАИ бросился на капот автомобиля. Несмотря на это, водитель не остановился и проехал вместе с «гаишником» около 300 метров. Наряд милиции догнал и задержал нарушителя, а также 4 пассажиров, среди них и был Абдурахмон Аёмбеков. Сообщалось, что согласно проведенной экспертизе, все пятеро находились в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне автомобиля была обнаружена большая партия спиртного.

Толиб Аёмбеков сказал 18 октября в телефонной беседе, что действительно его 21-летний племянник Абдурахмон был задержан, но потом выяснилось, что он не был выпившим и его освободили. «Сейчас племянник дома», - сказал Аёмбеков.

По его словам, Абдурахмон был пассажиром и не имел никакого отношения к подвыпившей компании. «Все четверо ребят находятся под стражей в ОМВД Шугнанского района и будут наказаны по всей строгости закона за содеянное», - добавил собеседник.

На вопрос о ситуации в ГБАО, Толиб Аёмбеков ответил, что после заседания областного хукумата, которое состоялось 16 октября, развернуты посты во всех махаллях и улицах Хорога в целях поиска 8 человек из объявленных в розыск 22 лиц. Он опроверг наличие в списке имен Махмадбокира Махмадбокирова и Ёдгора Шомусалламова.

Заседание в областном хукумате с участием представителей власти, депутатов, активистов и духовенства состоялось 16 октября спустя месяц после рабочей поездки президента Эмомали Рахмона в ГБАО, когда глава государства жестко раскритиковал ситуацию с правопорядком в области и в частности в Хороге. Был дан месяц на устранение недостатков и установлению порядка и верховенства закона в ГБАО. После этого последовали рейды по чистке автомобилей от тонированных пленок и кампания по изъятию огнестрельного оружия у населения.