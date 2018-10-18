РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Алматы занял I место среди умных городов Европы «Smart city-2018»

CA-NEWS (KZ) - Алматы занял первое место за реализацию комплексной реформы транспортной системы на прошедшем в Любляне европейском форуме умных городов «Smart city-2018».

Как сообщает пресс-служба акимата города, среди 50 лучших мировых практик и инновационных проектов в тройку финалистов также вошли турецкая Анкара с туристическим проектом «Анкара Парк» и хорватский Загреб с заявкой «Возвращение жителей к реке Сава».

Комитет конкурса отметил системный подход Алматы и соответствие таким критериям, как использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов общественного транспорта и их выведения из теневого оборота, участие бизнеса через государственно-частное партнерство, а также акцент местных властей на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общественных пространств.

Отмечается, что обновление автобусного парка Алматы в этом году достигнет 80%. За счет частных инвестиций построен автопарк и завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения. Их дальнейший запуск на маршруты города положительно скажется на экологической обстановке Алматы.

Организована первая в стране линия BRT, внедрены 110 км выделенных полос для общественного транспорта и одностороннее движение на 10 центральных улицах, сформирован велокоридор от Орбиты до Зеленого базара. Продолжается строительство двух станций метро, что позволит связать центр со спальными районами и присоединенными территориями города.

print
  • В Иране заявили о ликвидации организатора теракта на военном параде в Ахвазе
  • Монгольские инженеры начали производство электрических автобусов стоимостью $195 тысяч, которые за рубежом приобретают за $400 тысяч
  • Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 29 человек
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×