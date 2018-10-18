Алматы занял I место среди умных городов Европы «Smart city-2018»

CA-NEWS (KZ) - Алматы занял первое место за реализацию комплексной реформы транспортной системы на прошедшем в Любляне европейском форуме умных городов «Smart city-2018».

Как сообщает пресс-служба акимата города, среди 50 лучших мировых практик и инновационных проектов в тройку финалистов также вошли турецкая Анкара с туристическим проектом «Анкара Парк» и хорватский Загреб с заявкой «Возвращение жителей к реке Сава».

Комитет конкурса отметил системный подход Алматы и соответствие таким критериям, как использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов общественного транспорта и их выведения из теневого оборота, участие бизнеса через государственно-частное партнерство, а также акцент местных властей на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общественных пространств.

Отмечается, что обновление автобусного парка Алматы в этом году достигнет 80%. За счет частных инвестиций построен автопарк и завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения. Их дальнейший запуск на маршруты города положительно скажется на экологической обстановке Алматы.

Организована первая в стране линия BRT, внедрены 110 км выделенных полос для общественного транспорта и одностороннее движение на 10 центральных улицах, сформирован велокоридор от Орбиты до Зеленого базара. Продолжается строительство двух станций метро, что позволит связать центр со спальными районами и присоединенными территориями города.