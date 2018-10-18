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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр внутренних дел и юстиции Монголии посетил Вьетнам с рабочим визитом

CA-NEWS (MNG) - Монгольская делегация во главе с министром внутренних дел и юстиции Ц.Нямдоржом с 15 по 17 октября находился с визитом в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) по приглашению министра общественной безопасности СРВ То Лама, передает Montsame.

В рамках визита министр Ц.Нямдорж нанес встречу вице-премьеру СРВ Чыонг Хоа Бинь, провел официальные переговоры с министром общественной безопасности То Ламом и подписал договор о передаче заключенных между Монголией и СРВ.

Монгольские делегаты посетили Вьетнамское управление по борьбе с наркотиками и Управление тюрьмами и Академию безопасности и обменялись с руководителями мнениями по вопросам о перспективах сотрудничества.

В ходе данного визита главы соответствующих департаменов Министерства внутренних дел и юстиции Монголии и Министерства общественной безопасности СРВ провели переговоры по преокту о передаче заключенных между Монголией и СРВ и ратифицировали проект.

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