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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекское предприятие поставит в Таджикистан 14 грузовиков на $1,4 млн

CA-NEWS (TJ) - Совместное предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan поставит в Таджикистан 14 грузовиков общей стоимостью свыше $1,4 млн., сообщает Авеста со ссылкой на «Узавтосаноат».

“В целях расширения границ сотрудничества и укрепления своих позиций на зарубежных рынках совместное предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan продолжает активно выходить на рынки Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, развиваются деловые отношения с партнерами из Грузии, также ведутся переговоры с партнерами из других стран”, – сообщили в “Узавтосаноат”.

Так, с ЗАО “Экспериментальный механический завод” в Таджикистане был заключен контракт на поставку 14 самосвалов MAN TGS 41.400 8×4 BB на 1,4 миллиона долларов.

Данные самосвалы имеют объем кузова 20 кубических метров с задней разгрузкой, грузоподъемность 28 тонн для перевозки инертных материалов (грунт, щебень, песок, гравий, асфальтобетон и т.п.), кроме скальных пород и крупнокусковых материалов.

Они также оснащены мощными экономичными двигателями D20 с современной системой подачи топлива Common Rail, 16-ступенчатой механической коробкой передач, усиленной рессорной подвеской, барабанными тормозами с ABS, электронными системами контроля и комфортабельной дневной кабиной.

Отметим, что на сегодняшний день уже было отгружено 11 грузовиков на сумму 1,1 миллиона долларов.

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