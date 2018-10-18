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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане с менингитом госпитализированы 8 школьников

CA-NEWS (KZ) - В детские инфекционные больницы Астаны госпитализированы 8 школьников с предварительным диагнозом «серозный менингит».

По данным Департамента охраны общественного здоровья города, все дети являются учениками разных школ столицы: №23, 71, 75, 19, Международной школы Астаны и Назарбаев интеллектуальная школа.

«Поступили они в период с 5 по 16 октября. Сейчас состояние детей удовлетворительное. У одного, поступившего 16 октября, средней степени тяжести. Они получают симптоматическое и противовирусное лечение. Поступили они с симптомами: боли в мышцах, головные боли, боли в животе, в горле, у кого-то характерно был насморк, кашель, рвота и тошнота и общее недомогание. В настоящее время у всех детей ситуация стабильная», - сообщили в ведомстве.

В управлении отмечают, что оснований для паники нет: заболевание протекает в течение 8-10 дней с благоприятным исходом при своевременной госпитализации.

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