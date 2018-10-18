Более тысячи человек числятся пропавшими без вести в США спустя неделю после урагана «Майкл»

CA-NEWS (CA) - Свыше тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести по состоянию на среду, спустя неделю после того, как на жилые районы в северо-западной части американского штата Флорида обрушился ураган «Майкл», унесший как минимум 27 жизней, сообщает Reuters.

Команды из сотен волонтеров организации CrowdSource Rescue ведут поиски более 1.135 человек во Флориде, которые не выходят на связь с родственниками и друзьями, сказал один из основателей организации Мэттью Марчетти.

Большинство пропавших без вести проживают в Панама-Сити, при этом многие из них пожилые, инвалиды, малообеспеченные или живут одни, сказал Марчетти.

Чиновники Флориды пока не сообщали официальные данные о количестве людей, которые считаются пропавшими без вести.

Жертвами урагана стали 17 человек во Флориде, один - в Джорджии, трое - в Северной Каролине и шесть - в Вирджинии, показал подсчет Reuters, основанный на официальных данных.

«Майкл» обрушился на северо-западную прибрежную полосу Флориды в прошлую среду, при этом максимальная скорость ветра в зоне стихии составила 250 километров в час.

Почти 163.000 домов и компаний на юго-востоке США до сих пор остаются без электричества.