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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Си Цзиньпин предложил ускорить сопряжение ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь»

CA-NEWS (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшейся в среду встрече с главой администрации президента РФ Антоном Вайно предложил ускорить процесс сопряжения проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с китайской правительственной инициативой «Один пояс, один путь», сообщает ТАСС.

«Необходимо ускорить взаимодействие по сопряжению ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь». Нам следует осуществлять еще более тесный диалог по международным вопросам, - приводит слова китайского лидера официальный сайт МИД КНР. - Обе стороны должны способствовать переходу нашего сотрудничества на высоком уровне к последующему этапу, ради перевода китайско-российских контактов в новую плоскость в условиях новой эпохи».

По его словам, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, Пекину и Москве необходимо активизировать взаимодействие прежде всего в сфере энергетики и инновационных технологий. «В условиях сложившейся международной конъюнктуры КНР и РФ должны особо ценить наработанные прочные дружественные контакты», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Как отметил в свою очередь Вайно, Россия заинтересована в активизации сотрудничества с Китаем в соответствии с консенсусом, достигнутым между лидерами двух стран.

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