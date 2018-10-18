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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии начата кампания по борьбе с коррупцией в сфере образования

CA-NEWS (MNG) - Управление по борьбе с коррупцией Монголии приступило к проведению широкомасштабной кампании, уделяя при этом особое внимание на проблемы коррупции в сфере образования, сообщает Montsame.

Кроме раскрытия коррупционных правонарушений путем проведения оперативно-розыскных мероприятий организовывает работу по предупреждению коррупции. В рамках своих полномочий антикоррупционное ведомство проводит поэтапные работы по выявлению причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции в образовательном секторе, и выработки мер по предупреждению и пресечению преступности.

Напомним, что несколько дней назад антикоррупционное ведомство произвело арест двух директоров общеобразовательных школ столицы, которые были задержаны с поличным во время получения взятки.

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