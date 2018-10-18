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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эксперты ООН призывают запретить проверки девушек на девственность

CA-NEWS (KG) - Эксперты считают проверку на девственность унизительной процедурой, которая нарушает права девочек и женщин, угрожая их физическому и психологическому здоровью. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения, Управления по правам человека и Структуры «ООН-женщины». Оно приурочено к началу Всемирного конгресса гинекологии и акушерства, который открылся сегодня в Бразилии, сообщается на сайте ООН.

Проверка на девственность – это медицинская процедура, которая существует по меньшей мере в двадцати странах мира. Ее проводят медики или даже полицейские, как правило, по требованию родителей или потенциального жениха, чтобы убедиться в том, что девушка не вступала в сексуальный контакт и сохраняет девственность.

Иногда этой процедуре подвергаются предполагаемые жертвы сексуального насилия, чтобы установить имело ли место изнасилование.

«В контексте глобальной кампании в защиту женщин и девочек от насилия, мы призываем положить конец этой зачастую болезненной, унизительной и травматичной практике, в которой нет медицинской необходимости», - говорят авторы заявления.

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