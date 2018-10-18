В Душанбе проанализировали законодательство Таджикистана по переходу на цифровое вещание

CA-NEWS (TJ) - Круглый стол на тему «Анализ законодательства Республики Таджикистан по переходу на цифровое вещание» состоялся 18 октября в Душанбе, сообщает Офис программ ОБСЕ в Душанбе.

Во время дискуссий основное внимание было уделено юридическому анализу существующего таджикского законодательства, проведенного экспертами ОБСЕ летом 2018 года.

В работе круглого стола приняли участие 50 представителей парламента, средств массовой информации, гражданского общества и международных организаций.

Юридический анализ был проведен по запросу парламента Таджикистана в связи с пересмотром существующего законодательства и подготовкой правовой базы для перехода на цифровое вещание.

В своем вступительном слове руководитель Департамента человеческого измерения Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Скотт Кеарин подчеркнул важность перехода на цифровое вещание.

«Переход на цифровое вещание – это не просто переход от старых технологий к новым. Это – отличная возможность ускорить процесс конвергенции, посредством чего информационные технологии, радиовещание и телекоммуникации могут взаимодействовать и развивать экономику, расширить возможности граждан и обеспечить общество новыми инструментами коммуникации», отметил Скотт Кеарин.

Олим Салимзода, глава комитета по международным делам, общественным связям и информации Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана, поблагодарил ОБСЕ за постоянную поддержку в совершенствовании законодательства страны и подчеркнул важность подготовки правовой основы для перехода на цифровое вещание.

«Основываясь на анализе, проведенном экспертами ОБСЕ, наш комитет до конца этого года намерен разработать законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство о СМИ, который создаст хорошую правовую основу для перехода к цифровому вещанию в соответствии со стандартами и принципами ОБСЕ», подчеркнул Олим Салимзода.