РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе проанализировали законодательство Таджикистана по переходу на цифровое вещание

CA-NEWS (TJ) - Круглый стол на тему «Анализ законодательства Республики Таджикистан по переходу на цифровое вещание» состоялся 18 октября в Душанбе, сообщает Офис программ ОБСЕ в Душанбе.

Во время дискуссий основное внимание было уделено юридическому анализу существующего таджикского законодательства, проведенного экспертами ОБСЕ летом 2018 года.

В работе круглого стола приняли участие 50 представителей парламента, средств массовой информации, гражданского общества и международных организаций.

Юридический анализ был проведен по запросу парламента Таджикистана в связи с пересмотром существующего законодательства и подготовкой правовой базы для перехода на цифровое вещание.

В своем вступительном слове руководитель Департамента человеческого измерения Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Скотт Кеарин подчеркнул важность перехода на цифровое вещание.

«Переход на цифровое вещание – это не просто переход от старых технологий к новым. Это – отличная возможность ускорить процесс конвергенции, посредством чего информационные технологии, радиовещание и телекоммуникации могут взаимодействовать и развивать экономику, расширить возможности граждан и обеспечить общество новыми инструментами коммуникации», отметил Скотт Кеарин.

Олим Салимзода, глава комитета по международным делам, общественным связям и информации Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана, поблагодарил ОБСЕ за постоянную поддержку в совершенствовании законодательства страны и подчеркнул важность подготовки правовой основы для перехода на цифровое вещание.

«Основываясь на анализе, проведенном экспертами ОБСЕ, наш комитет до конца этого года намерен разработать законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство о СМИ, который создаст хорошую правовую основу для перехода к цифровому вещанию в соответствии со стандартами и принципами ОБСЕ», подчеркнул Олим Салимзода.

print
  • США ввели санкции против компаний и банков Ирана
  • В Самарканде мужчину убило сорванной со здания хокимията крышей
  • В Таджикистане намерены создать специальный фонд по привлечению инвестиций трудовых мигрантов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×