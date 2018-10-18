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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Завершился официальный визит министра обороны России в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Утром 18 октября в международном аэропорту “Чингис хаан” министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу, который прибыл в Монголию с однодневным официальным визитом по приглашению министра обороны Монголии Н.Энхболда, встретили вице-министр обороны страны Т.Дуламдорж, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Д.Даваа и другие должностные лица, сообщает Монголия Сейчас.

В рамках визита Сергея Шойгу состоялись официальные переговоры между министрами обороны двух стран, по результатам которых сторонами подписана Долгосрочная программа по развитию двустороннего военного сотрудничества, прошли встречи с Председателем ВГХ и Премьер-министром страны, состоялась церемония вручения награды министру обороны РФ государственной награды Монголии по указу Президента страны. Так же Россия передала Монголии военно-техническое имущество более чем на $13 млн.

«Ценим, что Монголия рассматривает развитие взаимодействия с Россией в качестве одной из важнейших внешнеполитических задач. Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», - сказал Шойгу в ходе переговоров с главой военного ведомства Монголии Нямаагийн Энхболдом. Таким образом однодневный визит министра обороны России в Монголию завершился.

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