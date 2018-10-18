В Таджикистане школьники будут учиться до 14 июня

CA-NEWS (TJ) - Согласно постановлению правительства от 25 сентября в Таджикистане у школьников теперь вновь будут осенние и весенние каникулы, однако при этом учебный год в Таджикистане составит 36 недель. Так, согласно постановлению, первая четверть в этом году будет продолжаться с 1 сентября до 31 октября, вторая - с 11 ноября по 31 декабря, третья - с 11 января по 20 марта, а четвертая четверть начнется с 1 апреля и закончится 14 июня. Исключение составили только первоклассники - их обучение закончится на неделю раньше - седьмого июня, сообщает «Азия-Плюс».

По словам Зулфии Сафаровой замдиректора Республиканского учебно-методического центра при Министерстве образовании и науки, специалисты отрасли провели анализ, который показал, что в связи с недостаточностью временного периода, отведённого на учебный процесс, программа в общеобразовательных учреждениях учениками осваивается на недостаточном уровне. Именно поэтому учебный год был продлён с 34 (это еще когда дети учились до 25 мая) до 36 недель (с этого года).

«Другая причина в том, что у нас в связи с большим количеством учащихся, занятия проходят в две смены. Во многих странах мира, например, занятия проходят только в одну смену, что позволяет вписать в расписание больше учебных предметов. Кроме этого в последние годы в школьные расписания внесены несколько новых дисциплин: информационные технологии, основы экономики, азбука предков, семейные ценности. Соответственно, всё эти предметы требуют дополнительных часов. И ещё, в календаре у нас много знаменательных дат, которые согласно закону «О праздничных днях» являются выходными. Беря во внимание все эти критерии, специалисты и предложили продлить учебный год до 14 июня», - отметила Зулфия Сафарова.